حكاية مسلسل "إلا أنا لازم أعيش" تتصدر تريند جوجل _ موعد العرض

حظي مسلسل الا انا حكاية لازم اعيش، إعجاب قاعدة جماهيرية عريضة، إذ تناول قضية مهمة للمرأة في ظل المجتمعات العربية في الشرق الأوسط.

وتصدر مسلسل الا انا حكاية لازم اعيش، محرك البحث جوجل للمرة الثانية منذ عرض أحداث المسلسل الأسبوع الماضي، الذي يعرض على شاشة DMC، وتفاعل المتابعون مع حكاية جميلة عوض التي علم حبيبها بأنها مريضة بهاق وقرر الابتعاد عنها كونها أخفت عليه طبيعة مرضها رغم مرور عام على علاقتهما.

وتخوض الفنانة الشابة جميلة عوض، بطولة مسلسل "إلا أنا لاوم أعيش"، ونجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبو ضيف، فراس سعيد، باسم مغنية، سلوى محمد علي، ومن تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي.

وتجسد الفنانة نجلاء بدر دور والدة جميلة عوض وفقا للأحداث، حيث تنشغل بشؤون الأخيرة التي تعمل موظفة في أحد البنوك رغم ثراء أهلها، وتتوالى الأحداث.

من جهتها قالت نجلاء الحديني، مؤلفة قصة "لازم أعيش"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن القصة تطلبت منها الكثير من البحث والاستشارات الطبية للتعرف على الابعاد النفسية وتفاصيل مرض البهاق من متخصصين ومن أصحاب البهاق أيضا، وكيفية تعاملهم معه او تعامل الناس ونظرتهم لهم.

مواعيد عرض مسلسل الا انا لازم اعيش

ويعرض مسلسل إلا أنا لازم أعيش، من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً على شاشة DMC، والإعادة الساعة الخامسة مساءً، كما يعرض على قناة DMC Drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.