شاهد: هاشتاج سويت نوفمبر sweet november يتصدر السوشيال ميديا

تصدر هاتشاج #سويت_نوفمبر sweet_novamber#، مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعرب النشطاء عن معاناتهم خلال الأشهر الماضية من عام 2020، آملين من تغير الحال خلال الشهر الجاري.

ويرجع السبب وراء إطلاق هاشتاج "سويت نوفمبر"، على الشهر الحالي لعدة أسباب، أولها ارتباط المصطلح باسم الفيلم الشهير sweet november، الذي طرح في العام 2001، بقصته الرومانسية لـ كيانو ريفز، وتشارليز ثيرون ولورين جراهام، لما يحمله الفيلم من أجواء رومانسية مبهجة.

وفي ذات السياق تفاعل نشطاء السوشيال ميديا المصريين، مع هاشتاج سويت نوفمبر، وذلك لربطه بشهر الحب والسعادة بسبب حلول عيد الحب المصرى، والذى يوافق 4 نوفمبر من كل عام وهو اليوم الذى يعبر فيه الفرد بمشاعر الحب لبث السعادة والفرح فى نفوس الآخرين. حسبما أورد موقع "ألوان الوطن"

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج عبر حساباتهم الشخصية على "تويتر" مستخدمين التعليقات الكوميدية الساخرة، قائلين: "حاسة إنه هيبقى سويت نوفمبر سيكا"، "يجعله سويت نوفمبر بحق جاه المصطفى لحسن السنة دى شالت ما خلت والله"، "يارب اجعله سويت نوفمبر علينا عشان بجد احنا اتهرينا"، "هو انت ممكن تبقى سويت نوفمبر بجد بعد إذنك أحسن إحنا اتمرمطنا فى أكتوبر"، "يارب الأمل فى الشهر ده نوفمبر ويبقى سويت نوفمبر".