تراند اليوم : فيديو البي ام الابيض +18.. فيديو البي ام الابيض الكويت كامل بدون حذف

ينتشر على تويتر فيديو البي ام الابيض الاباحي، الذي سجل علاقة جنسية بين شاب وفتاة كويتيين، كالنار في الهشيم، حيث تصدر فيديو البي ام الابيض ترند جوجل الشهير، وسط حالة من السخط والغضب في الشارع الكويتي.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بمقطع فيديو راعي البي ام ، والذي وصفه الشارع الكويتي بالفيديو الفاضح ، حيث ظهر فيه شاب وهو يمارس الجنس والرذيلة مع فتاة داخل سيارة بي ام بيضاء اللون في أحد الشوارع الكويتية.

ومع تصدر فيديو راعي البي ام في الكويت سارعت الجهات الأمنية على إعتقال الشاب والفتاة.

وفي بداية الفيديو ظهرت الفتاة وهي تلعق قضيب الشاب الكويتي ليمارسا فيما بعد الرزيلة بداخل السيارة.

والتقطت الفيديو إحدى الكاميرات التي كانت مثبتة بالشارع قرب موقف السيارة.

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قصة مقطع بي أم أبيض

تناول المغردون مقطع فيديو عبر تويتر يظهر قيام شاب وفتاة يمارسون الرذيلة والأفعال المخلة بالآداب داخل وبالقرب من أحد السيارات في الشارع العام، حيث قام أحد المارة بتصويرهم، وقد أوضح المغردون أن هذا المقطع حدث في أحد شوارع الكويت، دون الكشف عن جنسية الشاب والفتاة.

مقطع فضيحة سيارة بي أم أبيض الكويت

وقد ظهر في المقطع المتداول فتاة ترتدي فستاناً قصيرة حافية القدمين وتقوم بعمل حركات خادشة للحياء والذوق العام مع أحد الشباب داخل سيارة من نوع بي أم، وخارج السيارة أيضاً، كما ظهر في منتصف المقطع وهي عاريان تماماً مما أثار غضب المتابعين، ومن الواضح جداً أنهما في وضع سكر.