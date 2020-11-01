اعتزال فنانة سورية شهيرة

أعلنت الفنانة السورية رباب كنعان، يوم أمس السبت، اعتزالها الفن بشكل نهائي، دون أن تكشف السبب وراء ذلك.

وكتبت الفنانة السورية عبر حسابها الخاص على موقع ”فيسبوك التي أكدت أن هذه الصفحة هي الوحيدة التابعة لها والتي تعلن من خلالها هذا الخبر: ”عبر صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن اعتزالي“.

وأحدث هذا الخبر تفاعلا كبيرا بين متابعيها ومحبيها، وسط استغراب من جانب البعض بشأن هذا القرار، خاصة أنها لم تمهد له مسبقا أو تشير إلى أنها تفكر في الأمر، غير أن البعض تمنوا لها التوفيق والنجاح في حياتها.

وقدمت الفنانة السورية العديد من الأدوار الناجحة في الدراما السورية، حيث اشتهرت بشخصية ”مايا“ في مسلسل ”الفصول الأربعة“، بينما كانت آخر مشاركة فنية لها في المسرح كمخرجة مساعدة لمسرحية ”أدرينالين“.

وتخرجت من «المعهد العالي للفنون المسرحية» كما إنها خريجة «المعهد العالي للموسيقى الفنونية»، وهي عضو في نقابة الفنانين السوريين منذ عام 1993. شاركت بالعديد من الأعمال وكان أول ظهور لها في العام 1990.