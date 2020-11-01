تراند اليوم : أمل كلوني تخرج عن صمتها وتتحدث عن زوجها

رام الله / الخليج 365

لأول مرة علينا وبشكل غير مسبوق، تحدثت أمل كلوني عن زوجها السينمائي جورج كلوني، مشيدة به وواصفة اياه أنه رجل مهذب وزوج وأب رائع وأنه حب حياتها.

وأضافت كلوني وهي محامية حقوق الإنسان، خلال حفل تكريم نجم فيلم (أوشنز إليفين) في هوليوود بجائزة عن مجمل أعماله ، أنه من الأسهل عليها "مخاطبة هيئة محكمة للدفاع عن محتجزين بدلا من الحديث على الملأ عن زوجي كما أفعل هذا المساء للمرة الأولى". بحسب ما ذكرن رويترز.

وقالت لجمهور ضم الكثير من الأصدقاء وكبار النجوم مثل كيت بلانشيت وجنيفر أنيستون ودايان كيتون وعارضة الأزياء سيندي كرافورد "التقيت جورج وعمري 35 عاما عندما بدأت أستسلم تماما لفكرة أني سأكون عانسا، ثم التقينا".

وأضافت "الآن بعد مرور خمس سنوات، فإنه الشخص الذي يحظى بإعجابي الكامل ومن تذيب ابتسامته قلبي في كل مرة".

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ورغم أن أمل وجورج كلوني من أشهر الأزواج في هوليوود بعد زواجهما في 2014 وإنجابهما توأمين قبل عام، إلا أنهما نادرا ما يتحدثان عن حياتهما الشخصية.

وكان كلوني محور الاهتمام مع تكريمه بجائزة معهد الفيلم الأميركي عن مجمل أعماله.

وتحدث أصدقاؤه ومن بينهم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والممثلة جوليا روبرتس ومقدم البرامج جيمي كيميل عن خفة ظله وشخصيته الجذابة وكرمه، إضافة لعمله لنصرة قضايا بينها المشردون في إقليم دارفور بالسودان وضحايا الزلزال الذي ضرب هايتي في 2010.

وقال أوباما مازحا من خلال مقطع فيديو "يبدو دوما في مظهر أفضل مني وينجح في مسألة الشعر الرمادي أكثر مني وربما كان ألطف مني".

وأضاف "إنه رجل خلوق وصديق صدوق ومواطن صالح وصانع أفلام رائع".

وكلوني (57 عاما) منتج ومخرج وحصل مرتين على جائزة الأوسكار. وحقق الشهرة في التسعينات من خلال مسلسل (إي.آر) قبل أن يلعب أدوار البطولة في أفلام كوميدية وأخرى مثيرة وفي أعمال سياسية درامية جادة تشمل (أب إن ذي إير) و(سيريان) و(ثري كينغز).

وقال كلوني إنه لم يكن ليصدق أنه "سيحصل على كل شيء" قبل لقائه بأمل. وأضاف "أحب هذه الصناعة (السينما)" خاتما حديث بالقول"عمتم مساء وحظا طيبا" وهو عنوان فيلمه عن عالم الصحافة الذي أُنتج في 2005 (جود نايت آند جود لاك).