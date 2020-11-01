تراند اليوم : دعاء ختم القران للسديس مكتوب pdf

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بمقالة دينية نقدم لكم دُعاء ختم القرآن المكريم للشيخ عبد الرحمن السديس مكتوب كامل، حيث تَختلف أذواق المُستمعين للقرآن الكريم، من حيث إختيار صوت الشيخ الذي يؤثر في نفوسهم وقلوبهم، حيث إشتهر الكثير من شيوخ العالم الإسلامي بصوتهم العذب والخاشع في قراءة القرآن، كذلك الدعاء،سواء العاء بعد صلاة التراويح، أو الدعاء في الحرم المكي أثناء الصلاة، أو دعاء ختم القرآن وغيره من الأدعية التي سُجل جميعها صوتياً بصوت العديد من الشيوخ.
والشيخ السديس يُعد من أكثر قارئي القرآن خشوعا ًفي صوته، ولديه طبقة عريضة من المُستمعين، الذين يفضلونه دوناً عن غيره من الشيوخ، في هذا المقال نذكر دعاء ختم القرآن للسديس.
دعاء ختم القرآن الكريم للشيخ عبد الرحمن السديس
الشيخ عبد الرحمن السديس، سعودي الجنسية شيخ وإمام الحرم المكي في مكة المُكرمة، ويشغل منصب الرئيس العام لسؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من مواليد عام 1379 هـ، يرجع نسبه إلى قبيلة عنزة.
- اللهم ارحمنى بالقرآن وأجعله لى إماما ونورا وهدى ورحمة
- اللهم ذكرنى منه مانسيت وعلمنى منه ماجهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يارب العالمين .
- اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر .
- اللهم أجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه .
- اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح .
- اللهم إنى أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنى وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة .
- اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار .
- اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة .
- اللهم اقسم لنا من خشيتك ماتحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ماتبلغنا بها جنتك ومن اليقين ماتهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ماأحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا .
- اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
- ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا.