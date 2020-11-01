تراند اليوم : دعاء ختم القران للسديس مكتوب pdf

بمقالة دينية نقدم لكم دُعاء ختم القرآن المكريم للشيخ عبد الرحمن السديس مكتوب كامل، حيث تَختلف أذواق المُستمعين للقرآن الكريم، من حيث إختيار صوت الشيخ الذي يؤثر في نفوسهم وقلوبهم، حيث إشتهر الكثير من شيوخ العالم الإسلامي بصوتهم العذب والخاشع في قراءة القرآن، كذلك الدعاء،سواء العاء بعد صلاة التراويح، أو الدعاء في الحرم المكي أثناء الصلاة، أو دعاء ختم القرآن وغيره من الأدعية التي سُجل جميعها صوتياً بصوت العديد من الشيوخ.

والشيخ السديس يُعد من أكثر قارئي القرآن خشوعا ًفي صوته، ولديه طبقة عريضة من المُستمعين، الذين يفضلونه دوناً عن غيره من الشيوخ، في هذا المقال نذكر دعاء ختم القرآن للسديس.

دعاء ختم القرآن الكريم للشيخ عبد الرحمن السديس

الشيخ عبد الرحمن السديس، سعودي الجنسية شيخ وإمام الحرم المكي في مكة المُكرمة، ويشغل منصب الرئيس العام لسؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من مواليد عام 1379 هـ، يرجع نسبه إلى قبيلة عنزة.