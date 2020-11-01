تراند اليوم : مجلس الوزراء :: اجازة عيد الفطر 2018 مصر جميع الموظفين

من المقرر أن يصادف الجمعة القادمة حلول عيد الفطر المبارك ، حيث نزودكم اليوم بمواعيد ومدة اجازة البنوك المصرية والقطاع الخاص وامدة اجازة موظفي الدولة في مصر لعيد الفطر المبارك من العام 2018، فكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد .

اجازة موظفي الدولة عيد الفطر2018

فقد أعلن مجلس الوزراء وحكومة تيسير الأعمال برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بأن أجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام ستكون ثلاث أيام فقط وتبدأ من يوم السبت الموافق 16 يونيو وحتي يوم الأثنين المقبل والموافق 18 يونيو على أن يكون عودة الموظفين للعمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 19 يونيو الجاري.

وحسب البيان الذي صدر منذ قليل من قبل حكومة تيسير الأعمال بشأن الأجازة، فقد أكد بأن القرار سارٍ على كل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية، وكذلك شركات قطاع الأعمال.

اجازة البنوك في عيد الفطر 2018

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كشف البنك المركزي عن موعد اجازة عيد الفطر المبارك للعام 2018، حيث قرر تعطيل العمل في البنوك يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل، (17 و18 يونيو)، بمناسبة عيد الفطر المبارك على أن تستأنف البنوك عملها اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء 19 يونيو 2018.

اجازة القطاع الخاص في مصر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن أول وثاني أيام عيد الفطر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص؛ إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.

وأوضح، في بيان، اليوم الاثنين، أنه يمكن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

وهنأ "سعفان" عمال وعاملات مصر على امتداد أرض الوطن، مؤكدًا دور عمال مصر الوطني وجهودهم المخلصة في البناء والتنمية لهذا الوطن العزيز.