تراند اليوم : طريقة البتفور "حلويات العيد" - اعداد البيتفور للعيد بمكونات بسيطة وسهلة في المنزل

قبيل عيد الفطر بأيام تبدأ ربات البيوت باعداد أشهى أنواع الحلويات المتنوعة ، استعدادا لعيد الفطر لكي تتمكن من تقديمه لجميع الضيوف طيلة أيام عيد الفطر المبارك، كما وتفضل البعض الآخر شراء الحلويات جاهزة ، الا اننا اليوم ننشر لكم طريقة عمل واعداد البيتفور في المنزل وبأقل المكونات وأسهلها .



المكوّنات

3 كاسات طحين

كوب زبده سايحه

كاسة سكر ناعم

ملعقتين كاكاو

ملعقه صغيره فانيلا

بيضه

شوكلاتة للزينة حسب رغبة

طريقة التحضير

تخلط كل المقادير ما عادا الكاكاو

وتقسم العجينة لنصفين

وتخلط مع نصف الاخر كاكاو

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تشكل وتوضع في صينية عاللفرن على درجة ١٨٠ لمده سبع لعشر دقائق

تزين وصحتين

طريقة أخرى لكيفية عمل البيتفور