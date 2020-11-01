تراند اليوم : فيديو / شاهد ماذا فعل المصلين للصلاة في الصف الأول في صلاة قيام ليلة القدر في احدى مساجد الكويت

نشر عدد كبير من رواد السوشيال ميديا في دولة الكويت وفي الخليج والوطن العربي بشكل كامل، فيديو احياء ليلة القدر في احدى مساجد الكويت ، حيث يظهر في الفيديو عدد من المصليين وهم يتسابقون من أجل الوقوف في الصف الأول وذلك خلال صلاة قيام الليل والتجهد في المسجد الكبير الواقع في العاصمة الكويت.

الفيديو الذي نشره عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حاز على اعجاب آلاف المشاهدين في الوطن العربي، والذي ظهر من خلاله عشرات من المصليين وهم يتسابقون بشكل لا يصدق على أداء الصلاة في ليلة 27 من شهر رمضان.

والجدير بالذكر، أن مساجد الكويت الكبيرة تشهد توافد عدد كبير من المصليين من أجل أداء صلاة التجهد والتراويح وقيام الليل، خاصة خلال العشرالأواخر من شهر رمضان المبارك.

— المجلس