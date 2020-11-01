تراند اليوم : حجز أراض الاسكان الاجتماعي 2018 بمساحات 276 و209 + شروط وموعد حجز أراضي الإسكان الاجتماعي

شروط وموعد حجز أراضي الإسكان الاجتماعي ،وحجز أراض الاسكان الاجتماعي 2018 بمساحات 276 و209 متر مريع الشروط والاوراق المطلوبة للحجز والتقديم حيث يبحث العديد من الشعب المصري عبر الشبكة العنكبوتية عن 14248 قطعة أرض” اخر اخبار حجز أراض الاسكان الاجتماعي 2018 بمساحات 276 و209 متر مريع الشروط والاوراق المطلوبة للحجز والتقديم ودائما ليس هناك نتائج او تكون نتائج مضللة لهذا نقدم لكم متابعينا الكرام من خلال موقعكم المتمييز 14248 قطعة أرض” اخر اخبار حجز أراض الاسكان الاجتماعي 2018 بمساحات 276 و209 متر مريع الشروط والاوراق المطلوبة للحجز والتقديم.

pdf كراسة شروط أراضي الإسكان الاجتماعي 2018

ذلك حيث تتراوح مساحات الأراضى من 209 أمتار وحتى 285 مترا فى 12 مدينة جديدة بـ14248 قطعة أرض إسكان اجتماعى، وتبدأ الأسعار بـ660 جنيهًا للمترو بمدينة أخميم الجديدة، وتصل لـ1295 جنيهًا للمتر بسوهاج الجديدة، فيما بلغ مقدم الحجز 25 ألف جنيه.

ويتم تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمحدد بها أسعار الأراضى لحجز قطعة الأرض خلال المدة من 20/6/2018 وحتى 19/7/2018، بفروع بنك التعمير والإسكان من الساعة 3: 5 مساءً خلال أيام العمل الرسمية، موضحاً أنه یتم تسلیم الأرض تباعاً خلال فترة محددة بإخطار التخصیص.

وطبقًا لكراسة الشروط يتم طرح 14248 قطعة أرض، موزعة كالتالى:

455 قطعة بمدينة العاشر من رمضان.

90 قطعة بمدينة الصالحية الجديدة.

1925 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة.

6 آلاف قطعة بمدينة السادات.

858 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة.

1800 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة.

494 قطعة بمدينة طيبة الجديدة.

892 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة.

616 قطعة بمدينة أسوان الجديدة.

118 قطعة بمدينة أخميم الجديدة.

972 قطعة بمدينة قنا الجديدة.

28 قطعة بمدينة المنيا الجديدة.

شروط الحجز والتقديم :

وبخصوص الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لحجز أراضى الإسكان الاجتماعى، فهى:

أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة).

ألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ بدء الحجز.

أنه لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها.

ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة.

ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت الأرض أو الوحدة فى حيازته أو تنازل عنها للغير.

يجب أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التى تقع فى نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقا للجدول المرفق بكراسة الشروط، كما أنه يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى 4 أشخاص الحصول على قطعة واحدة طبقاً للشروط الواردة بالكراسة.