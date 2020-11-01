تراند اليوم : دليل الحفلات الغنائية والمهرجانات الترفيهية في السعودية طيلة أيام عيد الفطر المبارك 1439-2018 في " الرياض و الدمام و جدة"

كل عام وأنتم بألف خير قرائنا الكرام في الممكلة العربية السعودية، نزودكم اليوم بدليل الكامل لجميع حفلات ومهرجانات الاحتفال في عيد الفطر المبارك طيلة أيام عيد الفطر في الرياض، و الدمام ، و جدة ، لجميع قرائنا الكرام في السعودية، الراغبين بالاطلاع ومعرفة دليل الحفلات الغنائية والمهرجانات الترفيهية في السعودية.

فقد تمكنت الهيئة العامة للثقافة بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ، من الانتهاء من كافة استعداداتها لحفلات عيد الفطر المبارك في السعودية تحت شعار "العيد في السعودية" وتقام الحفلات الغنائية على مدار 7 ليال تقام في كل من الرياض، و الدمام ، و جدة بشكل رسمي.

فمن المقرر أن يحظى السعوديون في أيام عيد الفطر المبارك هذا العام بالموعد الأول مع الحفلات الغنائية في جدة، يوم الأحد 17 يونيو/حزيران الحالي، ويحيي هذه الليلة الفنان نبيل شعيل، والفنان ماجد المهندس، ويقود الفرقة الموسيقية المايسترو مدحت خميس، وذلك في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة.

الموعد الثاني للجماهير سيكون في العاصمة الرياض يوم الاثنين 18 يونيو، مع الحفل الغنائي الذي يحييه فنان العرب محمد عبده، ويقود الفرقة الموسيقية المايسترو هاني فرحات، وذلك في مركز الملك فهد، فيما يقام في المنطقة الشرقية، وتحديدا مدينة الدمام، حفل غنائي يحييه الفنان حسين الجسمي والفنان وليد الشامي، بقيادة المايسترو وليد فايد، وذلك في الصالة الخضراء.

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ويقام يوم الثلاثاء 19 يونيو، في الصالة المغلقة بملعب الجوهرة بجدة، حفل غنائي مخصص حضوره للسيدات، تحييه الفنانة نوال الكويتية، والفنانة داليا مبارك، وبقيادة المايسترو هاني فرحات.

وفي اليوم التالي 20 يونيو يحيي الفنان عبد الله الرويشد والفنان ماجد المهندس حفلا غنائيا كبيرا يقام في أرض المعارض بمدينة الدمام، ويقود الفرقة الموسيقية في الوصلتين الموسيقار أمير عبد المجيد، والموسيقار مدحت خميس، في حين تحيي الفنانة أصالة نصري، في اليوم نفسه، حفلا غنائيا مخصصا للسيدات في مركز الملك فهد بمدينة الرياض، ترافقها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

ويقام يوم الخميس 21 يونيو، حفل غنائي في مدينة الرياض، بمركز الملك فهد، يحييه الفنان رابح صقر، والفنان عبادي الجوهر، ترافقهما الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات والمايسترو أمير عبد المجيد.

وفي عروس البحر الأحمر، يطل الفنان راشد الماجد على جمهوره من خلال حفل غنائي، بالصالة المغلقة بملعب الجوهرة، وذلك يوم الجمعة 22 يونيو، ترافقه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وتلتقي الفنانة نوال الكويتية، مع جمهورها ومحبيها، في حفل غنائي خُصص حضوره للسيدات، تحييه يوم السبت 23 يونيو، يقام في مركز الملك فهد، بالعاصمة الرياض، ترافقها الفرق الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.