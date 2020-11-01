تراند اليوم : رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك ،، رسائل عيد الفطر 1439

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك ،، رسائل عيد الفطر 1439 ،نقدم لكم جملة من التهاني بمناسبة عيد الفطر حيث لدينا تشكيلة مميزة من رسائل عيد تهنئة عيد الفطر فلقد بدأت رسميا مراسم توديع شهر رمضان الكريم الحبيب ومعاها الاستعدادات لاستقبال اول ايام عيد الفطر المبارك وشهر شوال، وبما انه مقدرين حالتك والتخمة اللي قد تكون اصابتك من اكل الكنافة والقطايف والهبر وخلافه وفي نفس الوقت ما ينفعش تمر ليلة العيد الصغير من غير كلمتين تهاني حلوين تمسي او تصبح بيهم على اقرب الناس ليك فقد وفرنا لجناب كل واحد هنا حبة من اجمل و اجمد تهاني عيد الفطر وتحديداً رسائل عيد الفطر للحبيب او للحبيبة، للزوج المسافر، والزوجة غير المسافرة، وللقرايب والجيران او للاصدقاء ولولاد العم ولمرات ابوك حتى لو حبيت تبعتلها تهاني عيد الفطر المبارك، كله موجود لكن هذا النوع ها تلاقيه غالبا في مسجات عيد الفطر مضحكة لكن خصصنا هنا تهاني العيد لمجموعة رسائل عيد الفطر للحبيب.

فسوف تجدوا حضراتكم بعد المحاضرة الطويلة دي وسائط تهاني واجمل رسائل عيد الفطر للحبيب او للاصدقاء، اتنين في واحد زي علبة الشامبو ابو بلسم منها تهنئة عيد الفطر المبارك ومنها كلام حب و غرام ورومانسية والذي منه.

لذا لا تؤجل عمل اليوم الى تومورو واشحن رصيدك وابعت حالا مسجات او ام ام اس او بي بي ام وخلافه رسائل عيد الفطر 2016 المبارك السعيد للحبيب الجديدة، وبكل اللهجات الحبيبة سورية ليبية سعودية عراقية سودانية، جزائرية، مغربية، تونسية، فلسطينية، اردنية، لبنانية، خليجية سعودية كويتية بحرينية قطرية اماراتية، عمانية يمنية، ومما لا شك فيه مصرية طبعاً .. وكمان معاهم فوق البيعة هاتلاقي بطاقة جامدة من اجمل بطاقات التهاني بمناسبة عيد الفطر.

ستة أيام على العيد في احد عايدك قبلي؟؟؟

طبعا لا..شفت انك اول الناس على بالي!

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انا وقلبي نهنيك بالعيد ياللي شوفتك عيدي

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رمضان راحل والعيد داخل..فمن نعزي ومن نهنيء..تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك

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تقبل الله صيامكم واسعد ايامكم وكل عام وانتم بخير

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أسأل الله ان يتقبل منا ومنكم وان يجمعنا بكم في الفردوس الاعلى

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تقبل الله طاعتك.. واتم بالعيد فرحتك..واقر عينيك بنصر امتك

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اسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد ان يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك عيد × عيد

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أمانينا تسبق تهانينا

وفرحتنا تسبق ليالينا

وعيد مبارك علينا وعليكم

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كل عام وانت الى الله اقرب

ولفعل الطاعات ارغــــــب

وللجنة اسبــــــــــــــــــــق

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أسأل من اهل الهلال

وارسى الجبـــــــــال

ان يجعلك كل عيد وانت في احسن حال

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الله يعيده علينا وعليكم بالخير والعافية

وكل عام وانت بخير

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احذر حياتي أخاف يخطفونك

وعن عيني يبعدونــــــــــــك

تدري ليش؟؟؟؟

حلاة العيد يحسبونك!!!

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اتقدم لك بباقة ورد

وبوسة علىالخـــد

والعيد يــــوم غــد

وكل عام وانت بخير

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اللهم اجعل عيدنا محبتك ورضاك

وطاعتك وموالاتك وذكرك والجهاد في سبيلك

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ليس العيد من لبس الجديد، وإنما العيد من أمن الوعيد

ليس العيد لمن لبس الملابس الفاخرة وإنما العيد لمن أمن عذاب الأخرة،

ليس لمن لبس الرقيق انما العيد لمن عرف الطريق.

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تهني الناس بالأعياد فينا

وأنت لنا برغم العيد عيد

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ارق تحية و أحلى كلام

واجمل تهاني بالعيد

واطيب اماني وازكى سلام

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مساء الخير متأخر

بريح العود متبخر

أعزك وانت ماتدري

عيد مبارك من بدري

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العيد من دونك هموم وتنكيد**وقربك هنا روحي وشوفتك عيدي

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اتمنى اكون.

أول المهنئون.

يرسل تهنئه ويقول:

مبروك الشهر على احلى عيون.

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ألا ياعقد من الماس

ألا ياللي القمر جارك

بجيك قبل الناس

وأقول عيدك مبارك

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قبل زحمة السير..

والارسال لسه بخير..

كل عام وانت بخير..

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لأحلى قمر..

عطر وزهر..

مع كرت يقول:

عيد مبارك يا اعز البشر..

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لكي وردةجورية

بماء الوردمروية

مكتوب عليها:

“كل عام وأنتي بخير”

ياحورية

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انتظرت العيد على احر

من الجمر

لأجل أعايدك يا أغلى

البشر ..

((((((((( تهاني عيد الفطر )))))))

الرائعون كالأحجار الكريمة لا نصنعهم بل نبحث عنهم لنهنيهم(عيد مبارك)

هنئك الله بالقبول واسكنك الجنه مع الرسول ورزقك بالعيد بهجه لا تزول

تهنئة مليانة بور وفل ارسلهاقبل العيد مايهل علشان اكون قبل الكل

عيد”معطر بذكر الله مبعوث”لأحلى خلق الله”يهنئك”بالعيدوقدومه”بأذن”الله

لو كل منهو بالتهاني سبقني &&& ماهوب سابقني على صادق الود

عيدي إلى من شفتها بسمةٍ لك &&& تشرق على وجهك .. تهنيت بالعيد

تغرد طيور الحب مع إشراقة العيد …… لتقول لك ” كل عام …… وأنت في قلبي سعيد

كل عـيـدٍ ليـ .. ـجمعني بك سعـيـد && وبالتهاني .. ما سبقني لك .. أحد

أحلى التهانى والورود لك يا سيدى

الناس عيدها يومين وانت طول العمر عيدى

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احلى ما فى العيد ثلاثه

كثره الخيرات,تبادل الزيارات وقارئ هذه العبارات

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حبيبى وينك؟

رد الله لا يهينك

وانشالله العيد يصلح

اللى بينى وبينك

_________________

اتحرى العيداكثر من طفل واتعذر فيه لأجل اسأل عليك

وكل عام وإنت الحب

_________________

الله يتقبل اعمالك ومبارك عليك العيد

و يعود عليك بصحه وسعاده وعمر مديد

احلى ما فى العيد العيديه

والأحلى انها تكون منك هديه

عيدك مبارك

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العيد يكمل بقبول الله العمل,وتراه بعين الطفل,وتمامه اذا إلتم الشمل

_________________

حكمه

ليس العيد لمن لبس الجديد انما العيد لمن نجا يوم الوعيد

_________________

حكمه

ليس العيد لمن فرش البساط انما العيد لمن عبر الصراط

________________-

أحسب الايام و الساعات معاها … و أنتظر العيد بس لسناها

_________________

وينك حبيبي وذاتي وينك يا نجمة حياتي وينك يا أجمل أعيادي

_________________

أنطلقت مني أحلى التهاني بالعيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط

________________

أن كنت مشغول بالعيد فأنا مشغول بكيف أعايدبك

________________

وشو القهر أكثر من انك تعايد حبيبك وهو ما يدري عنك

________________

في قلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك بعيد الفطر هنيتك

________________

متى أشوفك

متى ألقاك

يمرالعيد و إنتا بعيد وشوقي يزيد

——————————-

لاتضغط تحت الا بعد يومين

اعرفك عنيد وعسل

كل عام وانت بخير يااغلى البشر

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قبل تهاني الألوف

وتزاحم الحروف

وذبح الخروف

أهديك عشر حروف

“عيدكم مبارك ”

———————-

يا حظك يا بختك ……….

يا عمي مين قدك ………

أنا اول شخص بقلك …….

“ع”ي”د”ك”م”ب”ا”ر”ك

——————-

أكيد سبقني

كثيـــــــر

وقالوا

(كل عام وإنت بخير)

بس يارب تكون

منيييييييي

طعمها غير

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اعذب تهنئة لاعذب احساس يلي غلاك ماله قياس كل عام وا نت اسعد الناس

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