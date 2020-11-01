تراند اليوم : متى عيد الفطر 2018

موعد عيد الفطر المبارك لعام 2018 - 1439 في الاردن فلسطين مصر العراق سوريا لبنان المغرب تونس ليبيا السودان السعودية الامارات الكويتي دبي الشارقة البحرين قطر وتركيا وكافة الدول العربية والاسلامية.

يترقب المسلمين في كل مكان حلول عيد الفطر المبارك، حيت يتسائلون عن الموعد الرسمي لحلول عيد الفطر المبارك للعام 2018-1439 في كل من الاردن فلسطين مصر العراق سوريا لبنان المغرب تونس ليبيا السودان السعودية الامارات الكويتي دبي الشارقة البحرين قطر وتركيا .

فمن المتوقع أن يحل عيد الفطر المبارك هذا العام يوم الجمعة الموافق 15 - 6 - 2018 حيث يكون يوم الخميس هو آخر أيام شهر رمضان المبارك ويوم الجمعة هو أول أيام شهر شوال 1439.

إلا أنه لم يتم التحديد رسميا موعد عيد الفطر المبارك، حيث أكدت الارصاد الجوية أنه سيترقب رؤية هلال شوال مساء يوم الخميس، وبناءاً عليه سيتم تحديد موعد عيد الفطر.