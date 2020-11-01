تراند اليوم : أول أيام عيد الفطر في السعودية 2019 .. اول ايام عيد الفطر في الكويت 2019

ننشر لكم زوارنا الاعزاء في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة موعد اول أيام عيد الفطر المبارك 2019 ،وتم استطلاع اول ايام عيد الفطر في السعودية من المهام التي تقع على عاتق هيئة الفلك السعودية، وبناءاً على هذا الأمر فإننا نجد اهتمام كبير جداً ومنقطع النظير بهذا الصدد نابع من الدول ومن الحكومات العربية التر ترتقب أن تستطلع المملكة العربية السعودية القمر للتعرف عما إذا كان الغد هو أول أيام عيد الفطر السعيد من عدم ذلك، ولما كان الاهتمام كبير من جانب المسلمين والعرب بغية التعرف على استطلاع اول ايام عيد الفطر في السعودية كان من واجبنا ان نوضح لكم مجموعة من التفاصيل التي تخص هذه الأمور.

اول أيام عيد الفطر 2019

نشير هنا أن دار الإفتاء تستطيع رؤية هلال شوال بعد المغرب من اليوم السبت في جمهورية مصر، كما تقوم الدول العربية هي الأخرى بتحرى لهلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر السعيد في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين وسلطنة عمان ودولة ليبيا والمغرب وكذلك الجزائر وتونس ودولة الكويت.

إلى هذا وتتباين توقعات لموعد عيد الفطر المبارك، في هذا الشأن يقوم المرصد الفلكي في جمهورية مصر والمراصد الأخرى في المملكة العربية السعودية بإستطلاع هلال شوال مساء اليوم السبت، كما تقوم المحكمة العليا في مملكة السعودية بتحري رؤية هلال شهر شوال والذي يحدد بداية عيد الفطر السعيد.

كما وقد دعت المحكمة العليا في السعودية كل من يرى هلال شهر شوال سواء أكان بالعين المجردة أو بالمناظير الإبلاغ لأقرب محكمة له وتسجيل الشهادة لديها أو الإتصال بأقرب مركز لمساعدته فعلياً في الوصول إلي أقرب محكمة في المملكة السعودية.

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