تراند اليوم : سبب ايقاف امل العوضي من لمسة فز

نقدم لكم زوارنا سبب ايقاف امل العوضي من لمسة فز، البرنامج الذي قدّمت فيه أربعٌ وعشرين حلقة من ثمّ تمّ إيقافها، وهي المذيعة الكويتية المعروفة التي لها الكثير من البرامج التلفزيونية الناجحة، فقد استطاعت من خلالها أن تكون واحدة من ألمع نجوم التلفزيون والبرامج الحوارية.

أمل العوضي من مواليد العام 1989، وعلى الرّغم من صغر سنّها إلا أنّها تمكّنت من المُضي قُدمًا في عالم التلفزيون والصحافة، وساعدتها موهبتها وحضورها القوي على ذلك، ولكنّها لم تكن كغيرها من المذيعات، فقد أثارت الجدل في العديد من القضايا التي لطالما تطرّقت للحديث عنها.

كان آخر برامج أمل العوضي برنامج لمسة فوز، برنامج المسابقات المعروف الذي طُردت منه، وها هنا الآن سنتعرف وإياكم على سبب ايقاف امل العوضي، فتابعونا.

سبب إيقاف أمل العوضي

نشرت المذيعة الكويتية المعروفة أمل العوضي على سناب شات مقطع فيديو صرّحت فيه أنّها لم تُسيء لأي من الشخصيات السياسية في الدولة، وأنّها التزمت بكافة القوانين التي أدلت بها وزارة الإعلام الكويتية، ولكنّها يجب أن تعرف ما هو السبب الذي طُردت من أجله من البرنامج، وأشارت إلى انّها قبل أن تُنهي الحلقة بحوالي دقيقتين قد سمعت أحد من الموجودين يقول أنا لا أريد أن أراها هنا مرة ثانية، ولكنّها لم تعرف من هو هذا الشخص.

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طالبت أمل العوضي وزارة الإعلام الكويتية أن تُعلن من خلال بيان توضيحي عن الأسباب التي دفعت إدارة القناة لإيقافها عن العمل، فهي كصحفية لها وزنها في الكويت والعالم العربي من حقها أن تعرف ما الذي اقترفته من ذنوب، ذلك على حد قولها.