تراند اليوم : لماذا ألغت مي كساب ظهورها بحملة إعلانية في رمضان؟

بعيداً عن الأجواء الدرامية الرمضانية، أطلت الفنانة المصرية، مي كساب، بحملة إعلانية لصالح إحدى شركات الاتصالات، إلى جوار مجموعة من النجوم وبعض لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم.

تلك الحملة التي جاءت في إطار الاحتفال بما قدمه المنتخب المصري، ووصوله إلى نهائيات كأس العالم التي تقام بدولة روسيا منتصف الشهر المقبل.

إلا أن مي كساب التي ظهرت في إعلان واحد داخل الحملة، لم تشارك في الإعلان المجمع الذي تواجد فيه كل من شاركوا بالحملة وقدموا فيه الأغنية الختامية للإعلان.

الغريب أن مي كساب لم تشارك بالأغنية الختامية على الرغم من كونها مطربة، فيما شارك باقي الممثلين بالغناء ومن بينهم أمير كرارة وعمرو يوسف ولطفي لبيب وياسمين صبري ودلال عبد العزيز.

وعلمت "العربية.نت" أن مي كساب رفضت استكمال الحملة الإعلانية والظهور في الإعلان المجمع الأخير، بعدما علمت أنها لن تشارك بالغناء مع باقي النجوم.

وأخبرتها الشركة أنها ستظهر في الإعلان الأخير بشكل صامت، وهو ما رفضته وأخبرت الشركة أنها ستكتفي بالظهور في الإعلان المنفرد الخاص بالحملة، وتم التراضي بين الطرفين على الظهور بهذا الشكل.

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