تراند اليوم : مسلسل ايوب الحلقة 8 الثامنة بطولة مصطفى شعبان + أوقات و موعد عرض مسلسل ايوب

مسلسل ايوب الحلقة 8 الثامنة وتشمل أحداث مسلسل أيوب قصة الشاب البسيط الذي لم يتمكن من استكمال تعليمه بسبب الظروف المادية، و التي تحتم عليه العمل في العيد من المهن و التي تشمل مهنته كعامل في البنك و أيضاً يعمل في مكتبة و بائع للخضار، حيث يقع الشاب المكافح في عمله ضحية للسجن بسبب الديون و المبالغ يدين بها الى اهله و أصدقائه و الذين يقومون بسجنه، حيث تتكور الأحداث لتحزن عله و الدته و تتوفى نتيجة لهذا الحزن، و تتسلسل الأحداث من خلال خروج البطل من السجن و السعي الى الانتقام من أقاربه و أصدقائه الذين تسبوا في سجنه و وفاة والدته.

وفي أحداث ايوب الجديدة،يتلقى مصطفى شعبان صدمة أخرى بعدما يعلم بوفاة صديقه الوحيد "مايكل"،و انفراجة بسيطة في حياة أيوب المليئة بالمعاناة، حيث تتلاشى عنه تهمة ضياع مستندات قرض أحد العملاء في البنك بعدما يثبت غيابه في اليوم الذي وقع فيه ذلك الامر.

و تطلب النيابة كفالة 7 ألاف جنية للإفراج عن أيوب في قضايا إيصالات الأمانة المتهم فيها، في الوقت الذي لا يملك فيه أي أموال، تصدر المحكمة حكما بحبس "أيوب" 4 سنوات في قضايا إيصالات الأمانة المدين بها.

5- يظهر أشرف زكي ضمن أحداث الحلقة السابعة في دور مأمور السجن الذي يتواجد به مصطفى شعبان يتلقى مصطفى شعبان صدمة أخرى بعدما تطالبه زوجته بالطلاق، ويحقق لها طلبها على الفور وهو داخل السجن.

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يتقدم "أيوب" بطلب من مأمور السجن "أشرف زكي"، باستكمال تعليمه استثمارا للفترة التي يتواجد بها في السجن ، ويتم قبوله نظرا لتعاطفه معه وبمساعدة من ابنة عمته "أسماء" وتجسدها هنا الزاهد.ينهال "منصور" بالضرب المبرح على زوجته "سماح" أو آيتن عامر، وهو لا يعلم بحملها في طفل، وينقلها للمستشفى ويخبره الطبيب بوفاة الطفل ويعتدي عليها مرة أخرى هناك.

حيث يشارك في هذا العمل العديد من الممثلين في الوسط الفني المصري و منهم (مصطفى شعبان – أيتن عامر – محمد لطفي – دياب – هنا الزاهد – ميرهان حسين)، حيث يمكنكم الاطلاع على الأحداث و المجريات المميزة من خلال القنوات و اوقات عرض مسلسل ايوب 2018 التالية :

أيوب على الحياة : الحادية عشر ليلاً

أيوب على الحياة مسلسلات : السابعة مساءاً

أيوب على سلطنة عمان : التاسعة والربع صباحاً

أيوب على الظفرة HD : السادسة مساءاً

أيوب على zee الوان : العاشرة ليلاً