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تراند اليوم : كيفية التخلص من الصداع أثناء الصيام

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يعد الصداع من أهم المشكلات التي يمكن أن تواجه الصائم قبل الإفطار وأحيانا بعده، لذلك إليك أهم النصائح لتجنب الصداع في يوم الصيام.

 

وينصح الخبراء بالاهتمام بوجبة السحور كوجبة رئيسية، كونها تمد الجسم بالطاقة، وأيضا الابتعاد عن تناول السكريات والحلويات في وجبة #السحور.

 

وكذلك تجنب الإجهاد الذهني خلال ساعات الصيام.

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والابتعاد عن السهر، والحرص على أخذ قسط كافٍ من #النوم.

 

ومن المهم أيضا تجنب التدخين بشراهة بعد #الإفطار، لأن ذلك يؤدي إلى الصداع.

 

و أخيرا تناول كمية وفيرة من الماء في فترة ما بين #الإفطار والسحور.

 

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