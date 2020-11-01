تراند اليوم : اخبرهم ايها البحر الاسود الحلقة 118 موقع قصة عشق _ مسلسل أخبرهم أيها البحر الأسود مترجم للعربية الحلقة 18 : اشرح ايها البحر الاس...

اخبرهم ايها البحر الاسود الحلقة 118 موقع قصة عشق _ مسلسل أخبرهم أيها البحر الأسود مترجم للعربية الحلقة 18، ويتحدث مسلسل اشرح ايها البحر الأسود التركي الدرامي الرومانسي على النفس التي أجبرت أن تكون زوجة لفيدات صايار في عمر الـ16 سنة، وأغلق عليها باب المنزل لمدة 8 أعوام، حيث كان الشيء الوحيد والجميل في حياتها هو إبنها يغيت الذي عمره 7 سنوات، أما نفس التي كانت تُعامل بعنف في الليل والنهار طيلة الثماينة سنوات، تأخذ إبننا و تحاول الهرب كلما تجد الفرصة، لكن يتم القبض عليها في كل مرة. يتم تأمين الأبواب جيّدًا و تتعرض للتعنيف من جديد. كل محاولة هرب تكون نهايتها الفشل. إلى أن تلتقي طاهر كاللي، والملقّب بطاهر المجنونوهو إبن لأحد العائلات المُحافظة والتي تسكن على مشارف البحر الأسود، عائلته هي صاحبة شركة الرمل ويرأسها هو، والقبطان على سفن الرمال، المتمرد الكبير، الناضج، اللافت للنظر الشاب الذي لا يهاب أي شيء. لديه همّ وحيد وهو والدته التي تريد تزويجه من إبنة أعز أصدقائها. ذهب لإسطنبول من أجل توقيع إتفاقية اسمنت صايار، بذلك ستتغير حياة طاهر للأبد، تتُابعون بقية الأحداث في مشاهدتكم لحلقات مسلسل اشرح ايها البحر الاسود .

حلقات مسلسل اشرح ايها البحر الاسود

تُعرض حلقات مسلسل اشرح أيها البحر الأسود التركي الدرامي الرومانسي حصرياً عبر موقع مسلسلات قصة عشق من هنا، مُترجمة إلى اللغة العربية، إضافة لموقع بانيت، حيث وصل عدد الحلقات المعروضة حتى الآن، إلى ثلاث حلقات.