تراند اليوم : هكذا بدت ميغان ماركل في إطلالتها الرسمية الأولى

بعد 3 أيام من حفل زفافها الأسطوري من الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا، ظهرت ميغان برفقة زوجها في الاحتفال الذي أقيم لانطلاق فعاليات عيد ميلاد حماها الأمير تشارلز السبعين.

وبدت ميغان في أول إطلالة رسمية لها كدوقة ساسكس وفيةً لأسلوبها البسيط في مجال الأناقة، فاختارت ثوباً ربيعياً من الكريب الصوفي باللون الزهري الفاتح جداً تميّز بأكمامه الطويلة الشفّافة.

وحمل هذا الثوب توقيع علامة Goat البريطانية، وقد سبق لميغان أن ارتدت من أزيائها مرات عديدة. أما سعره فيبلغ حوالي 790 دولارا، وهو لم يعد متوفراً في الأسواق وعلى الموقع الرسمي للعلامة بعد أن تم التهافت على شرائه منذ ظهور ميغان وهي ترتديه.

العروسان الجديدان ميغان ماركل

كما نسّقت دوقة ساسكس ثوبها مع حقيبة ساتينيّة باللون نفسه من Wilbur&Gussie، وحذاء "ستيليتو" باللون البيج من Tamara Mellon. وهي تبعت أصول البروتوكول للمرة الأولى بارتداء جوارب شفّافة بعد أن امتنعت عن ارتدائها في ظهوراتها السابقة.

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وكمّلت ميغان إطلالتها بقبّعة بسيطة التصميم حملة توقيع مصمم القبعات البريطاني الشهير Philip treacy، فيما اختارت لشعرها تسريحة "شينيون" منخفضة.

أما بالنسبة لمجوهراتها، فاختارت أقراطا ماسية صغيرة تتخذ تصميم الوردة من Vanessa Tugendhaft ارتدتها مع سوار ماسي كلاسيكي وخاتم خطوبتها.

ميغان برفقة الأمير تشارلز وزوجته كاميللا في الصورة التذكارية التي التقطت في الإحتفال

ظهور ميغان ماركل شكّل الحدث الأبرز في هذا الاحتفال، حيث تجمهر حوالي 6000 بريطاني لرؤيتها في ظهورها الرسمي الأول بين أفراد العائلة المالكة.

ويبدو أنها نجحت في اختبار تطبيق جميع قواعد البروتوكول في إطلالتها هذه المرة.