تراند اليوم : مسلسل رحيم الحلقة 9 التاسعة كاملة الحلقة 9 من مسلسل رحيم

مسلسل رحيم الحلقة 9 التاسعة : شهد مسلسل رحيم أحداثاً مثيرة تضمنت، تعرض الدكتورة "داليا" (نور) للاعتداء بالضرب من قبل السجينات بعد أن تم احتجازها معهن، في الوقت الذي يصطحب فيه "رحيم" شقيقه المختطف الذي يعاني من حالة إعياء إلى المنزل.

واستدعي "حلمي" طبيبا لـ "هشام" وينصحهم بضرورة نقله للمستشفى ولكنه يتراجع بسبب أثار الضرب على ظهره ويديه التي قد تعرضهم للتحقيق من قبل الشرطة، في الوقت الذي تظل فيه "داليا" محتجزة في قسم الشرطة على ذمة قضية المخدرات.

وأجرت زوجة "هشام" زيارة له في منزل "حلمي" وهناك يتشاجر الاثنان بحضور "رحيم" ووالده وشقيقته، في نفس الوقت الذي يحاول فيه "عماد"، خطيب "داليا"، جمع معلومات عن مساعدتها لشكه بتورطها في سجن خطيبته.

وألقي القبض على "رحيم" وصديقه "حلمي" وشقيقه "هشام"، وبعدها يذهب والد "رحيم" وشقيقته وزوجة "حلمي" للبحث عنهما في قسم الشرطة، وينصحهم أمين الشرطة بعدم البحث عنهما.

وتم التحقيق مع "رحيم" حول الأموال التي هربها خارج البلاد إبان ثورة يناير.

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المسلسل يشارك في بطولته إلى جانب ياسر جلال كلا من نور، ومحمد رياض، ودينا، وصبري فواز، ورياض الخولي، وحسن حسني، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، ومن إنتاج شركة "فنون مصر" للثنائي محمد محمود عبد العزيز وريمون مقار.

و يعرض على قناة cbcمسلسل "رحيم" في الساعة الواحدة صباحا.