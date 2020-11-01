تراند اليوم : مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 119 مترجم كاملة HD

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ونجح ارطغرل في أحداث الحلقة 119 باقناع حاكم المغول الخان غاندي بتوقيع اتفاقية للسلام مع الدولة السلوجقية، كما تدخل جون الب وأنقذ مرضعة عثمان إبن ارطغرل، فيما بدأ جون الب بمراقبة تحركات ألميلا ورجالها بعدما زاد شكه فيهم.