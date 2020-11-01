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تراند اليوم : برنامج جوائز السعودية مباشر .. من هو مقدم برنامج جوائز السعودية ؟

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من هو مقدم برنامج جوائز ، وهو احد أهم برامج المكافئات  الجوائز التي تعرض عبر شاشة التلفاز في شهر رمضان المبارك، حيث يعتمد البرنامج على السئلة التي من الممكن أن يتم الحصول على الجوائز النقدية و العينية من خلالها، و التي تشمل العديد من المراحل الممزة التي يمكن للمشاركيز عبر الهاتف المشاركة بها و التفاعل معها عبر مختلف أيام شهر رمضان المبارك و أن تتاح الفرصة أمامهم في الحصول على الجوائز في مختلف المسابقات التي يمكن لهم المشاركة بها، فكما هو معروف لا يمكن أن يمر رمضان بدون أن نشهد البرامج التي تشمل المسابقات و الجوائز للمشاركين من مختلف انحاء العالم العربي.

مقدم برنامج جوائز السعودية

عبد المجيد الرهيدي، هو واحد من الممثلين الصاعدين في مجال الكوميديا السعودية، حيث لديه العديد من الأعمال المميزة و الحصرية التي شكلت النجاح الباحر، حيث شارك في هذا العام في برنامج جوائز السعودية، بما اتاح الفرصة أمامه للإبداع في أولى لقات البرنامج عبر شاشة التلفاز.

و هو احد البرامج المميزة التي تعتمد على مشاركة المشاهدين من مختلف انحاء العالم العربي و الحصول على الفرصة في المشاركة المميزة و الفاعلة في البرنامج و الحصول على العديد من الجوائز التي تشمل السيارات  الجوائز النقدية العديدة

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