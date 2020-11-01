تراند اليوم : ارطغرل 119 : ارطغرل 119 موقع النور قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 119 كاملة :: أرطغرل يهدد حاكم المغول بالحرب

نقدم لكم مسلسل قيام ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 119 ،وحقق مسلسل أرطغرل التُركي نجاحاً باهراً وتفوق على العديد من الأعمال الدرامية التركية التي عُرضت على الشاشة بالتزامن مع عرض حلقات مسلسل ارطغرل التاريخي، الذي يروي قصة قائد تركي عظيم، سُجل إسمه بحروف من ذهب في التاريخ التُركي، وكانت هذا القائد يسعى طوال تاريخه إلى توحيد القبائل التركية تححت قيادته، وحازت قصة هذا المسلسل على إعجاب ملايين المحبين والمتابعين للدراما التُركية، وبعد نجاح المسلسل، قرر مُخرجه الإستمرار في عرضه وتصوير أجزاء أخرى، حيث إنتهى الجزء الأول والثاني والثالث، وبدأ عرض الجزء الثاني منه، وتُعرض حلقات المسلسل على العديد من الشاشات العربية مُدبلج إلى اللغة العربية، ويقود بطولة المسلسل الممثل التركي الشهير آنجين ألتان.

قصة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع 4

بدأ عرض الجزء الرابع من مسلسل قيامة أرغرل في 25 أكتوبر 2017، وفي أحداث وقصة المسلسل قُتل عدد كبير من محاربي القبيلة بمؤامرة من التكفور الجديد أريس، قائد قلعة قره جه حصار، ولكن نجا بامسي وأرتوك، وفُقد أرطغرل بعدما أصيب، وظن الجميع أنه قُتل لكن أحد تجار العبيد يُنقذه ليساوم به “أريس”. ويتم اختيار أخاه “ديندار” لقيادة القبيلة فيقرر بيع السوق والعودة لأخويه غندوغدو وسنقرتكين، لكن أرطغرل يتمكن من الفرار من تاجر العبيد ويمنع بيع السوق في اللحظة الأخيرة.

ثم يبدأ أرطغرل في التخطيط لفتح القلعة ولكن يتعرض للعديد من الخيانات مثل خيانة بهادير. ثم يقضي علي بهادير وابنه ثم يفتح أرطغرل القلعة ويتمكن أيريس من الهرب، إلا أنه يدخل في الإسلام بعد اعجابه بمبادئ الإسلام المتمثلة في أرطغرل الذي أنقذه، ويتسمى باسم أحمد، وبعدها تتوالي الخيانات في قصر السلطان حيث يتعرض السلطان “علاء الدين كيكوبات” إلى خيانة زوجته “مهيبري خاتون”، والسبب طمعها في السلطنة من خلال ابنها فتتفق مع الامير المنعزل “سعد الدين كوبيك” الذي يدس السم في عشاء السلطان فتتجه الإنظار إلى “أرطغرل” حيث يكون المتهم الوحيد في هذه الحادثة، ثم يموت السلطان ويصبج ابنه غياث الدين السلطان ويتم قتل كوبيك على يد ارطغرل ، ثم تتوالى الاحداث ويعود نويان المغولي ويذهب ارطغرل كرسول لحاكم المغول لاقناعه بالسلم لكنه يختار الحرب.

مسلسل قيامة ارطغرل

أصبح لدى مسلسل قيامة أرطغرل قاعدة جماهيرة واسعة من المشاهدين العرب، والذين يتابعون حلقات المسلسل من كافة أماكن تواجدهم، كما حاز نجومه على نسبة متابعة عالية على مواقع السوشل ميديا، وأصبحت صور المسلسل متداولة بإستمرار بين عشاقه على السوشل ميديا.