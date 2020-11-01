تراند اليوم : من هو الطفل الذي ظهر في إعلان "سيدي الرئيس" المثير لشركة "زين"؟

تداول رواد الشبكات الاجتماعية، إعلانَ شركة "زين" الكويتية للاتصالات، الذي أثار جدلاً كبيراً.

وفي الفيديو، ظهر طفل كان له الدور الأبرز، وهو الذي أدَّى المقطع الغنائي للإعلان، فمن هو هذا الطفل؟

في تغريدة له على تويتر، قال المكتب الإعلامي لرئيس حزب الحوار في لبنان، فؤاد المخزومي، إن الطفل لبناني من سكان شرقي صيدا جنوبي لبنان.

ويدعى "أليكس جورج سميا"، ويبلغ من العمر 8 سنوات، وهو متعدد المواهب، ويحب الغناء والعزف، لكن لم يسبق له التمثيل من قبل.

لكن ذكاءه جعله يتفهَّم ما يفعله جيداً، لذلك برع في تجسيد الدور المكلف به في الإعلان.

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وفي الفيديو، ظهر الطفل وهو يغني أغنية حزينة، في مشاهد جمعته برؤساء وزعماء سياسيين، وفي مشاهد تعكس ظروف الحرب والحرمان من أبسط الحقوق، ورحلة اللجوء المريرة بحثاً عن الأمن المفقود.



