تراند اليوم : قتلوا طفلة عراقية..بغداد تطالب بلجيكا بمحاسبة المتورطين

أدان وزير الهجرة والمهجرين العراقي #جاسم_الجاف اليوم الأربعاء، مقتل طفلة لاجئة عراقية على يد الشرطة البلجيكية الأسبوع الماضي.

وقال الجاف في بيان: "نستنكر الحادث الذي تعرضت له عائلة عراقية لاجئة في #بلجيكا على يد الشرطة، والذي راحت ضحيته الطفلة ( #مه_ودا ) التي تبلغ من العمر سنتين.

ودعا إلى ضرورة محاسبة المتسببين بهذا الحادث المؤلم، وأن تتولى الجهات الدولية الحفاظ على سلامة اللاجئين العراقيين ومراعاة حقوق الإنسان في التعامل معهم.

وأعلنت وسائل إعلام بلجيكية، الخميس الماضي، عن وفاة طفلة عراقية تبلغ من العمر عامين، وذلك في طريقها إلى أحد المستشفيات بعد إصابتها برصاص خلال مطاردة الشرطة لشاحنة تقل عشرات اللاجئين غربي البلاد.

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وعلق وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، الجمعة الماضية، قائلا إن الحادث مأساوي، وعواقبه وخيمة، والتحقيق جارٍ لمعرفة الأسباب.