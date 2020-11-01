تراند اليوم : تردد قناة الحوار التونسي 2018 على النايل سات

تردد قناة الحوار التونسي 2018 على النايل سات حيث نقدم لكم احدث التردد لعام الجديد الذي تم طرحها من خلال القناة من أجل تطوير قدرات الإرسال، وتحسين الجودة من خلال تطوير قدرات الإرسال، وأختيار ترددات جديدة أفضل من دي قبل، لتصل إلي جميع محافظات تونس والمعرب العربي، حيث تعتبر قناة الحوار التونسي من أم القنوات المحلية التي تبث عتبر الترددات المختلفة علي الأقمار العربية، فمن خلال هذا الموضوع سنتعرف علي الترددات الجديدة، والتي تم طرحها خلال الشهر الجاري عبر الأقمار الصناعية، لذلك من خلال هذه الفقرات التالية، نعرض لكم تردد قناة الحوار التونسي 2018 على النايل سات.

تردد قناة الحوار التونسي 2018 على عرب سات

يمكن الآن مشاهدة البرامج التي نبثها قناة الحوار التونسي من خلال القمر عرب سات فقد تم التحقق من كافة الترددات المطروحة من قبل هذا الموضوع، وهي ترددات تعمل بشكل فعال 100 بالمئة، عرب إدخال البيانات التالية .

نيل سات التردد 11657* *عمودي *(V)* سرعة *الترميز 27500 * معدل التصحيح 3/4 *

تردد قناة الحوار التونسي على النايل سات 2018

يمكنك الحصول علي الترددات من خلال إدخال البيانات المتعلق بجها التوجيه الخاص بك، ومن ثم الضغط علي زر بحث، سيقوم الجهاز بشكل اتوماتكي بالبحث عن القنوات التي تعمل علي هذا التردد، والتي تبث من خلال هذا القمر الخاصة بالحوار التونسي.

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11354 *التردد

المعدل* افقى

معدل الترميز* 27500

نكون بهذا وصلنا إلي خاتمة الفقرة المخصصة من أجل الحصول علي الترددات الجديدة لقناة الحوار التونسي التي تعتبر من اكثر القنوات التونسية متابعة في المغرب العربي، من أجل الحصول علي المزيد من المعلومات المتعلقة بالقناة، يمكنك التواصل معنا علي الدوام .