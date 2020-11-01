تراند اليوم : موقع وزارة التربية الوطنية .. رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2018 البيام برقم التسجيل أونلاين ظهرت الآن أحصل عليها

نتائج البيام 2018، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن نتيجة شهادة التعليم المتوسط البيام دورة جوان 2018، وذلك عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بمختلف الولايات الجزائرية، حيث أوضحت وزيرة التربية الوطنية بالجزائر أن نسبة نجاح الطلاب في شهادة التعليم المتوسط دورة جوان “يونيو” 2018 قد بلغت 56.33 بالمئة، وذلك على مستوى جميع ولايات دولة الجزائر التي تقدر بحوالي 48 ولاية.

وقد ظهرت نتائج شهادة التعليم المتوسط عبر موقع الديوان الوطني والعديد من المواقع الأخرى، حيث تم الإعلان عن النتائج في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وسنوفر لكم من خلال تلك المقالة العديد من الروابط للنتيجة، ونتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2018 برقم التسجيل

سنقدم إليكم روابط الحصول على نتائج شهادة المتوسط بالجزائر برقم التسجيل، وقد تم الإعلان عن نتيجة شهادة المتوسط 2018 عبر موقع بيام الخاص بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bem.onec.dz، وذلك بعد أن كان من المفترض إعلان النتائج يوم أمس الاثنين، إلا إنه تم تاجيلها إلى اليوم الثلاثاء في الحادية عشر صباحاً، ويمكنكم معرفة النتيجة من هنا.

وزارة التربية الوطنية نتائج البيام 2018 bem

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يمكن الحصول على نتائج البيام 2018 برقم السجل “التسجيل” بكل سهولة ويسر، ويمكن معرفة ذلك بكل سهولة من خلال الاستماة الامتحانية الخاصة بالطالب، حيث سيقوم الطالب بوضع تلك الرقم في الخانة المطلوبة ومن ثم الضغط على استظهار عن النتيجة والحصول عليها.

أخبار أرشيفية سابقة

ويتم إعلان النتائج دفعة واحدة في كافة الولايات الجزائرية وعددها 48 ولاية جزائرية وهي على الوضع التالي:-ولاية أدرار،ولاية الشلف، ولاية الأغواط، ولاية أم البواقي، ولاية باتنة، ولاية بجاية، ولاية بسكرة، ولاية بشار، ولاية البليدة، ولاية البويرة،ولاية تمنراست، ولاية تبسة، ولاية تلمسان، ولاية تيارت، ولاية تيزي وزو، ولاية الجزائر، ولاية الجلفة، ولاية جيجل ،ولاية سطيف، ولاية سعيدة، ولاية سكيكدة، ولاية سيدي بلعباس، ولاية عنابة،ولاية قالمة،ولاية قسنطينة، ولاية المدية،ولاية مستغانم، ولاية المسيلة، ولاية معسكر، ولاية ورقلة، ولاية وهران، ولاية البيض، ولاية إليزي، ولاية برج بوعريريج، ولاية بومرداس، ولاية الطارف، ولاية تندوف، ولاية تسمسيلت، ولاية الوادي، ولاية خنشلة، ولاية سوق أهراس ،ولاية تيبازة، ولاية ميلة، ولاية عين الدفلى،ولاية النعامة،ولاية عين تموشنت، ولاية غرداية،ولاية غليزان

وكانت نتائج شهادة التعليم المتوسط بالجزائر قد طال إنتظارها خلال الأيام الماضية وسط ترقب جميع الطلاب وأولياء لموعد إعلانها الذي بات على بُعد ساعات قليلة فقط.

من المتوقع أنه في خلال الساعات المقبلة سوف تظهر نتيجة شهادة التعليم المتوسط بالجزائر اونلاين وستكون متاحة لجميع الطلبة بتلك المرحلة وسيتم الإعلان عن الأوائل اليوم أيضاً، وإلي ظهور النتيجة يمكنكم ترك رقم الجلوس الخاص بكم بالتعليقات أسفل مستخدمين حساب الفيس بوك الخاص بكم، وسوف نعلمكم فور ظهور النتائج مباشرة، مع خالص التمنيات بالنجاح والتوفيق للجميع.

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