تراند اليوم : حقيقة خبر وفاة حسنى مبارك منذ دقائق

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي قبل قليل بخبر يفيد بوفاة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في المستشفى العسكري اليوم.

خبر وفاه او موت حسني مبارك كما تردد على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر، اخاف البعض واحزنهم كثيرا علي العكس تماما لمعارضين مبارك الذين سخروا من موته عبر صفحاتهم الشخصية .

بدوره نفى مسئول مصري ما أشيع عن وفاة الرئيس السابق حسنى مبارك ، وقال المسئول الوثيق الصلة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة حاليا في مصر، أن خبر وفاة مبارك الذي جرى تداوله أمس مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، لكنه امتنع عن إعطاء المزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي لمبارك.

وقال طبيب من بين الفريق الذي يتولى الإشراف على الوضع الصحي اليومي للرئيس مبارك أن الخبر غير صحيح جملة وتفصلا، وان وضعه الصحي مستقر.