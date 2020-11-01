تراند اليوم : هنا نتائج شهادة التعليم المتوسط bm onec.dz 2018 : موقع نتائج شهادة التعليم المتوسط 2018

لجميع الطلاب والطالبات الجزائريون نتائج التعليم المتوسط 2018 ،فعلى منصة الانترنت السؤال الأكثر تناولاً هو متى يفتح موقع شهادة التعليم المتوسط والعد التنازلي للشهادة ، ومتى ستظهر شهادة التعليم المتوسط 2018 وموعد صدور النتائج ، وكم تبلغ نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط 2018 ، كل هذه الاسئلة وغيرها، نقول لكم بأنه سيتم اليوم الاثنين نشر كامل نتائج شهادة التعليم المتوسط عبر الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات " bm onec.dz ".

وقالت صفحة الديوان الوطني إن النتائج ستعلق في بالمدارس والمؤسسات الرسمية على الجدران ويمكن كل طالب الحصول على نتيجته من هناك أو عبر موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات " bm onec.dz ".

وأضافت بان يتوجب على الطالب" كتابة في صندوق البحث رقم التسجيل والرقم السري ثم النقر على زرراستظهار النتيجة ،ورقم التسجيل هو نفس الرقم المدوّن على الإستدعاء الخاص بإجراء الامتحان".

وتقدم مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتهانيه الحارة إلى كافة الناجحين في امتحان شهادة التعليم المتوسطكما تمنى النجاح مستقبلا للذين لم يسعفهم الحظ في هذه الدورة.

و أعلن الديوان الوطني 2018 والمسابقات عبر موقعه (bem.onec.dz) يوم الاثنين عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط,لدورة 2017 , حيث فاقت نسبة النجاح 56,33 بالمائة.

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خاض امتحانات شهادة التعليم المتوسط لهذا العام والتي جرت أيام 4 ,5 و6 يونيو الجاري, أزيد من 566 ألف مترشح ,من بينهم 58ر51 بالمائة اناث موزعين على 2.234 مركز إجراء.

كما اجتاز 7680 محبوسا امتحان شهادة التعليم المتوسط ,منهم 76 امرأة, و ذلك على مستوى 42 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية. وبمقارنة نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط, بالسنة الماضية , فقد تم تسجيل ارتفاع قدر ب 1,91 بالمائة, حيث قدرت نسبة النجاح في دورة يونيو 2016 ب 54,42 بالمائة.

وقد تم إحصاء خلال سنة المنصرمة 559.926 مترشح,من بينهم 271.856 ذكورا و 288.070 إناثا.

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