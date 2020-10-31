شاهد: شاب فلسطيني يقوم بحرق سيارته نصرة للرسول

بعد نشر الصور المسيئة للرسول "صلى الله عليه وسلم "، وتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعادية للإسلام، تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو موثق لشاب فلسطيني يحرق سيارته فرنسية الصنع نصرة للرسول محمد.

وأظهر الفيديو أن الشاب الفلسطيني يقف في منطقة خالية، ويمسك بيده قارورة بنزين صغيرة ويسكب فوق السيارة وبداخلها، ثم أشعل النار فيها لتحترق بشكل كامل.

واعتبر الشاب الفلسطيني ما قام به رسالة واضحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصفه بـ”الظالم”.

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وأكد الشاب الفلسطيني أن السيارة هي ملك خاص له، وأنه أحرقها نصرة للنبي محمد (ﷺ).

وتباينت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي حول فعل الشاب الفلسطيني؛ إذ رأى الأغلبية أنه تصرف غير مقبول ولا يعبر عن الإسلام، والأجدر به بيع السيارة والتصدق بثمنها.