تراند اليوم : نقل مدرسة مكونة من 5 طوابق إلى مكان جديد عبر "آلية المشي" في الصين

بكين/ الخليج 365

تمكنت شركة هندسية في شنغهاي الصينية، من نقل مدرسة بالكامل مكونة من 5 طوابق، إلى مكان جديد عبر آلية تسمى "آلية المشي".

وأكدت المدينة أن الهدف من هذه الخطوة الحفاظ على المعلم التاريخي للمبنى الذي يقدر عمره بـ85 عاما، حيث واستغرق إنجاز العملية نحو 18 عاما، ويبعد المكان الجديد عن المكان الأصلي، نحو 62 مترا, وفقا لـ "صدى الاخبارية".

وشملت الآلية المستخدمة 200 داعمة متحركة كانت تتحرك بتنسيق كامل عبر مجسات استشعار تعمل بالتناوب لأعلى وأسفل.

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وأوضح لان ووجي من الشركة التي طورت التكنولوجيا الجديدة ، إن المستشعرات المرفقة تساعد في التحكم في كيفية تقدم المبنى للأمام، مضيفًا الأمر يشبه إعطاء عكازات للمبنى حتى يتمكن من الوقوف ثم المشي.

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