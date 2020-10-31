وفاة الممثل الاسكتلندي المعروف بـ"جيمس بوند"

توفى الممثل الاسكتلندي المعروف شون كونوي، مساء أمس الجمعة، الشهير بـ"جيمس بوند"، عن عمر يناهز 91 عاما، والذي يعد من أبرز الشخصيات السينمائية بالعالم خلال فترة الستينيات.

وقالت هيئة البث والإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن الممثل الاسكتلندي المشهور شون كونري فارق الحياة عن عمر ناهز 91 عاما، مشيرةً إلى أنه كان يعاني من مشاكل صحية ملموسة بما فيها مرض آلزهايمر.

يذكر أن كونوي الذي اعتزل التمثيل في السينما عام 2003، ويقيم في جزر البهاما، حصل خلال سيرته الفنية على جوائز سينمائية متعددة منها جائزتي الأوسكار وغولدن غلوب لدوره في فيلم "الممنوع لمسهم" (1987)، بحسب موقع روسيا اليوم.

ويرتبط اسم الممثل الاسكتلندي شون كونوي، في أذهان الجماهير وعشاق السينما بدوره وكيل الاستخبارات البريطانية جيمس بوند في سبعة أفلام عن الوكيل 007، في سنوات الستينيات، وهو أول من أدى هذا الدور.