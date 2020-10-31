الفنانة يسرا تكشفت اسمها الحقيقي وخضوعها لعمليتي تجميل

كشفت الفنانة المصرية، يسرا، عن اسمها الحقيقي خلال برنامج تلفزيوني أمس الجمعة، إضافة لخضوعها لعمليتي تجميل خلال 48 ساعة فقط، في سياق حديثها عن أهم المواقف التي تعرضت لها في حياتها وأثرت في صناعة شخصيتها وتكوينها .

وقالت يسرا خلال استضافتها في برنامج "السيرة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية إن اسمها الحقيقي هو "سيفين"، وأكدت أنها لم تكن تعرف اسم "يسرا" إلا بعد دخولها الوسط الفني.

ونفت إن كانت تكره اسم "يسرا"، موضحة أنها لم تكن على علم به إلا في بداية دخولها الوسط الفني، وأشارت إلى أن والدها هو من أخبرها في يوم من الأيام أن اسمها هو يسرا.

ولفتت إلى أن زوجها خالد سليم نجل "أسطورة" الكرة المصرية، صالح سليم، يناديها في المنزل باسم "سيفا"، بحكم صداقتهما الوطيدة منذ أن كان عمرها 7 سنوات.

وكشفت يسرا في برنامج "السيرة" من تقديم وفاء الكيلاني، أن والدها لم يكن حنونا عليها، وتزوج على والدتها بإمراة تكبرها في العمر 3 سنوات فقط، واكتشفت مؤخرا أنها ليست صديقة لها.

وعن والدها قالت يسرا: "لم أشعر بالحنان معه ولم يخف علي، وحرمنى من الكلام مع أمي حوالى عاما ونص، وأن أول مرة يراني كنت عندي 5 سنوات"، وفق سبوتنيك عربي.

كما أفصحت يسرا في البرنامج أنها أجرت عمليتي تجميل في 48 ساعة بعد أن ضربها والدها وألقى كوبا على وجهها، أثناء جلوسها مع الفنان الراحل، رشدي أباظة، واثنان من الألمان، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

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وقالت متذكرة: "لا أعلم لماذا فعل والدي هذا معي، وبعدها أجريت عمليتي تجميل في 48 ساعة، وأن رشدى أباظة كان مستاء مما حدث، وكان غاضباً جدا من تصرف والدي معي الذي اعتذر لي بعد ذلك، وكان عمري وقتها 21 عاما، وعشت مع خالتي ولم أعش مع والدتي خوفا من والدي".

وأضافت يسرا أنها بعدما علمت بمرض والدها كانت تنفق مصارف كبيرة لعلاجه، ولكن طلبت ممن حولها بألا يخبروه بذلك وألا يطلبوا منها الذهاب إليه أو المشاركة في جنازته عند وفاته.

جدير بالذكر أن يسرا هي رابع ضيوف البرنامج بعدما حل أحمد السقا ضيف أولى الحلقات، والنجمة نيللى كريم ظهرت فى الحلقة الثانية، أما الحلقة الثالثة والتى تم عرضها الأسبوع الماضي فكان ضيفاً أمير الغناء العربى النجم هانى شاكر.

يشار إلى أن يسرا، ممثلة مصرية، قدمت عدداً كبير من الأعمال في السينما المصرية والدراما التلفزيونية، وهي سفيرة نوايا حسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.