52 ألف دولار لكل من يسكن هذه القرية .. فرصة لن تتكرر

أعلنت قرية في إحدى المناطق الريفية في إيطاليا عن عرضٍ مغرٍ لكل من يقطنها بهدف تشجيع الناس على الانتقال إليها والبقاء فيها في ظل استمرار النزوح من الريف إلى المدينة في إيطاليا.

ووصل العرض الذي قدمته قرية إيطالية تبعد إلى الشرق من العاصمة روما نحو ساعتين، واسمها سانتو ستيفانو دي سيسانيو إلى 40 ألف جنيه إسترليني ما يعادل 52 ألف دولار أمريكي، حيث يستمر العرض لغاية 15 نوفمبر المقبل، ويقدر عدد سكان القرية حاليا بنحو 115 نسمة فقط، نصفهم من كبار السن.

وبحسب صحيفة الصن البريطانية وضعت المنطقة شرط هو أن يكون عمر المتقدم للحصول على هذا العرض أقل من 40 عاما، والتقيد بالإقامة في المنطقة المعنية لمدة 5 سنوات، ويكون لديه القدرة على الحصول على إقامة في الدولة الأوروبية المتوسطية.

وتحاول قرية سانتو ستيفانو دي سيسانيو الصغيرة تشجيع المزيد من الناس على الانتقال والعمل من المستوطنة، من خلال توفير المزيد من الحوافز، فالصفقة تتألف من أجر شهري للسنوات الثلاث الأولى، يصل إلى 8000 يورو، أو ما يعادل 7200 جنيه استرليني سنويا. وفق موقع مزمز

كما ستقدم القرية منحة لمرة واحدة قدرها 20000 يورو، نحو 18000 جنيه إسترليني، لأي شخص يبدأ نشاطا تجاريا جديدا يساعد البلدة، كما هو الحال في صناعة المواد الغذائية أو الخدمات.