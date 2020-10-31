شاهد : بطل الملاكمة "حبيب" يهين الرئيس الفرنسي باللغة العربية

نشر الروسي حبيب نورمحمدوف بطل اتحاد " UFC" للفنون القتالية المختلطة عبر صفحته على تطبيق "إنستغرام" ، صورة مسيئة للرئيس الفرنسي عبارة عن وجه ماكرون، مطبوع عليه حذاء، وذلك على خلفية موجة الغضب بسبب الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) .

وعلق الملاكم المعتزل حديثا "حبيب" على الصورة باللغة العربية قائلًا: "قبح الله وجه هذا الأبتر وجميع تبعهم الذين يؤذون الشعور أكثر من نصف مليار مسلم تحت قناع الحرية".

وأضاف قائلا "‎أذلهم الله في الدنيا والآخرة إن الله سريع الحساب.. ‎نحن مسلمون نحب رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وأزواجنا ومن جميع خلق الله سبحانه وتعالى".

وأردف قائلا "‎صدّقوني هذه الاستفزازات سوف تخرج من أعناقهم والعاقبة للمتقين"، مضيفًا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا".

Advertisements https://www.instagram.com/p/CG9t9IUs0eZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Oct 30, 2020 at 3:29am PDT

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم كاريكاتورية مسيئة إلى النبي محمد، عبر وسائل إعلام، وعرضها على واجهات بعض المباني، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي. وفق الأناضول

وفي سياق آخر، يذكر أن المقاتل الداغستاني حبيب نورمحمدوف بطل الوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة (يو إف سي UFC) قد أعلن اعتزاله بشكل مفاجئ بعد تغلبه الأسبوع الماضي على الأميركي جاستن غيثي.