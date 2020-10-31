تراند اليوم : مقطع بي ام ابيض الكويت ..+18 مقطع بي ام ابيض الكويت الاباحي كامل وبدون حذف

أثار مقطع راعي البي ام الابيض في الكويت سخطاً واسعاً في الوسط الكويتي عقب ظهور شاب وفاة في وضع جنسي مخل بالأدب، وأظهر مقطع راعي البي ام الابيض شاب يفتح باب السيارة ، وتكون فتاة بالخارج ، رأسها داخل السيارة وهي تقوم بأوضاع جنسية متعددة دون أي خوف من هما ،لتقوم فيما بعد بالركوب على نفس الكرسي الذي عليه السائق ويبدأن ببمارسة الرذيلة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن بمقطع فيديو راعي البي ام الاباحي، والذي أظهر في فيديو راعي البي ام شاب وفتاة وهم في أوضاع جنسية مخلة في الكويت، ففي مقطع الفيديو الخاصة بالمذكور ظهرت الفتاة وهي تقوم بأوضاع جنسية داخل سيارة بي ام دبيلو.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في الكويت ، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.

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قصة مقطع بي أم أبيض

تناول المغردون مقطع فيديو عبر تويتر يظهر قيام شاب وفتاة يمارسون الرذيلة والأفعال المخلة بالآداب داخل وبالقرب من أحد السيارات في الشارع العام، حيث قام أحد المارة بتصويرهم، وقد أوضح المغردون أن هذا المقطع حدث في أحد شوارع الكويت، دون الكشف عن جنسية الشاب والفتاة.

مقطع فضيحة سيارة بي أم أبيض الكويت

وقد ظهر في المقطع المتداول فتاة ترتدي فستاناً قصيرة حافية القدمين وتقوم بعمل حركات خادشة للحياء والذوق العام مع أحد الشباب داخل سيارة من نوع بي أم، وخارج السيارة أيضاً، كما ظهر في منتصف المقطع وهي عاريان تماماً مما أثار غضب المتابعين، ومن الواضح جداً أنهما في وضع سكر.

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