تراند اليوم : فيديو بي ام ابيض ..+18 مقطع بي ام ابيض الكويت الاباحي تويتر

إجتاح مقطع فيديو بي ام ابيض في الكويت جدلا واسعاً عقب إظهاره شاباً وفتاة وهم يمارسون الفاحشة، وهم بوضع سكر، وتم تسريب فيديو بي ام ابيض على منصات فيسبوك وتويتر ، بشكل كبير ، وسط سخط واسع من الشارع الكويتي ، ومطالبات بمحاسبة المتورطين في الفيديو.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن بمقطع فيديو راعي البي ام الاباحي، والذي أظهر في فيديو راعي البي ام شاب وفتاة وهم في أوضاع جنسية مخلة في الكويت، ففي مقطع الفيديو الخاصة بالمذكور ظهرت الفتاة وهي تقوم بأوضاع جنسية داخل سيارة بي ام دبيلو.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في الكويت ، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.

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قصة مقطع بي أم أبيض

تناول المغردون مقطع فيديو عبر تويتر يظهر قيام شاب وفتاة يمارسون الرذيلة والأفعال المخلة بالآداب داخل وبالقرب من أحد السيارات في الشارع العام، حيث قام أحد المارة بتصويرهم، وقد أوضح المغردون أن هذا المقطع حدث في أحد شوارع الكويت، دون الكشف عن جنسية الشاب والفتاة.

مقطع فضيحة سيارة بي أم أبيض الكويت

وقد ظهر في المقطع المتداول فتاة ترتدي فستاناً قصيرة حافية القدمين وتقوم بعمل حركات خادشة للحياء والذوق العام مع أحد الشباب داخل سيارة من نوع بي أم، وخارج السيارة أيضاً، كما ظهر في منتصف المقطع وهي عاريان تماماً مما أثار غضب المتابعين، ومن الواضح جداً أنهما في وضع سكر.

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