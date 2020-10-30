شاهد مايا دياب تحطم الرقم القياسي في تحديها لكريستيانو رونالدو

حطمت النجمة اللبنانية مايا دياب، رقماً قياسياً خلال تحدي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بشأن تمرينات البطن خلال 45 ثانية، وذلك عقب اعلانها قبول التحدي.

ونشرت مايا دياب عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، مقطع فيديو تظهر فيه وهي تقوم بتمرينات البطن. وفق سبوتنيك عربي

وأكدت دياب، أنها حطمت الرقم القياسي الخاص بتمرينات البطن بتجاوز الـ800 عدة، موضحة أنها قبلت تحدي كريستيانو رونالدو في عمل أكبر عدد من تمرينات البطن في 45 ثانية، متحدية جمهورها.

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كان كريستيانو رونالدو، المصاب الآن بكوفيد-19، أطلق مبادرة أبريل/نيسان الماضي لحث الناس على ممارسة الرياضة في المنزل خلال جائحة كورونا ، وهو ما لاقى اهتماما كبيرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي حيث شاهد منشور رونالدو عشرات الملايين وتحداه المئات من الشخصيات الشهيرة حول العالم.