تراند اليوم : ابنة هيفا ممثلة ويخلق من الشبه أربعين – فيديو

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو، تظهر فيه ممثلة أجنبية تشبه زينب_فياض الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفا_وهبي.

البعض ظن للوهلة الأولى أن زينب هي التي تظهر في المشهد واعتقدوا إنها اصبحت ممثلة، لكن زينب نفت هذا ونشرت المقطع، لتسأل متابعيها هل تقص شعرها مثل الممثلة أم لا.

ويبدو أن زينب مثل والدتها هيفا التي لديها أكثر من ٢٠ امرأة تشبهها، والعدد في تزايد، فكل فترة تظهر من تحاول تقلد هيفا وتستنسخ شكلها وملامحها.

زينب عاشت بدون أم منذ طفولتها، ورغم أنها كبرت وحاولت التقرب من والدتها لكن هيفا ترفض حتى وضع علامة إعجاب على صورها أو صور حفيدتيْها.