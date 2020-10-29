شاهد : قصة النبي محمد ﷺ من ولادته إلى بعثته بتفاصيل رائعة

يحتفل المسلمون كل عام بتاريخ الـ 12 ربيع الأول بذكرى المولد النبوي الشريف محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يصادف اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020.

ومن الأهمية بمكان، أن يكون المسلمون على اطلاع ومعرفة بسيرة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وكافة المحطات التاريخية والإعجازية التي صاحبته في حياته في نشر دين الإسلام.

حُكم الاحتفال بالمولد النبويّ

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بعض المذاهب الدينيّة اتجّهت إلى اعتبار الاحتفال بذكرى المولد النبويّ عملاً مذموماً يؤثم من يقوم به؛ على أنه بدعةٌ ابتدعت في فتراتٍ متأخرةٍ من عمر الدولة الإسلاميّة، ومذاهب إسلاميّة أخرى اعتبرته بدعة حسنة لما فيها من تقدير وتعبير عن حب النبي -صلى الله عليه وسلّم- وتذكير لعامة الناس بحياة ومكارم نبينا الكريم، كما يكثر التسبيح والتهليل بهذا اليوم فيجدون به الخير والتآخي بين المسلمين.