تراند اليوم : "المُقدم بالتقسيط".. الحكومة تستعد لطرح وحدات جديدة بالإسكان الاجتماعي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستعداد لطرح 120 ألف وحدة للحجز بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي في 5 مدن جديدة.

وقال مدبولي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن المدن التي سيطرح بها الوحدات هي: أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، بدر، 15 مايو، والعاشر من رمضان.

وأضاف مدبولي: "تسليم هذه الوحدات بعد 30 شهرا، وسيجري تقسيط مقدم الحجز على هذه المدة للحاجزين، تيسيرا عليهم، وتقسيط باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري المقرر".

وأوضح وزير الإسكان، أن هناك جهودا مكثفة من الوزارة حاليا لاستكمال تسليم حاجزي الإعلانات السابقة، خاصة في عدد من المدن التي بها أعداد كبيرة من الحاجزين، مثل 6 أكتوبر، وبدر، والعبور، و15 مايو، والتي يجري تسليم الوحدات فيها للمستحقين تباعا، حسب نسب التنفيذ، وأولويات الاستحقاق. ​