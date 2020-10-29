تراند اليوم : رسائل تهنئة بعيد الفطر 2018 للواتس اب

رسائل تهنئة بعيد الفطر 2018 للواتس اب، حيث يستقبل عامة المسلمين في الساعات القليلة المقبل اعظم أيادهم، وهو العيد الأصغر عيد الفطر السعيد، كما ويحتفل المسلمين بهذه المناسبة على حسب العادات والتقاليد التي تربو وكبرو عليها، هذا ويسر فريق عمل موسوعة مجلة ان يهديكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد لهذا العام 2018.

يتبادل الكثير من الأحبة والأصدقاء رسائل تهنئة بعيد الفطر 2018 ويغرد العديد منهم بها على مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك وتويتر وغيرها من المواقع، وهي من اجمل الأمور التي يمكن ان نثبت للأخرين مقدار سعادتنا بوجودهم حولنا في هذا اليوم المبارك.

أخترنا لكم في هذه الفقرة أحمل رسائل ومسجات تهنئه بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وكل عام وأنتم بخير وينعاد علينا وعليكم باليمن والبركات.

عيدك مبارك .. يا قاطع أخبارك .. العيد بلا وصالك .. ماله بهجة ولا فرحة .. وإنت بعيد عن أحبابك

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ستة أيام على العيد في احد عايدك قبلي؟؟؟

طبعا لا..شفت انك اول الناس على بالي!

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من عرف انسان مثلك .. ينكتب حظه سعيد .. تشرق ايامه وتصبح كل لحظه فيها عيد

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رمضان راحل والعيد داخل..فمن نعزي ومن نهنيء..تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك

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مستحيل تشرق الشمس ومتنورش عليك .. ومستحيل بقرب العيد من غير ما اهنيك .. كل وعام وانت بصحه وسلام

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تقبل الله صيامكم واسعد ايامكم وكل عام وانتم بخير

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بالعود والبخور .. برشات العطور .. باسمى ايات السرور نبارك لك بـ عيد الفطر السعيد

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أمانينا تسبق تهانينا

وفرحتنا تسبق ليالينا

وعيد مبارك علينا وعليكم

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لأحلى قمر عطر وزهر مع كرت يقول عيد مبارك يا أغلى البشر شوفتك هي عيدي تساوي الاهل والدنيا وما فيها وكل عام وانت بالف خير

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كل عام وانت الى الله اقرب

ولفعل الطاعات ارغــــــب

وللجنة اسبــــــــــــــــــــق