تراند اليوم : لوائح كونكور 2020 .. موريباك نتائج كونكور 2020 في موريتانيا

نشرت وزارة التهذيب الوطني ممثلة في إدارة الامتحانات والمسابقات اليوم لوائح كونكور 2020 النتائج النهائية لمسابقة دخول السنة الأولى من الإعدادية المعروف لدى الناس تحت اسم "كونكور" للسنة الدراسية 2020.

وقد اعتبر ناجحا كل متسابق حصل على 90 نقطة من 200.

وفيما يلي النتائج حسب الولايات.. ويمكن الاطلاع عليها بالنقر على اسم الولاية المعنية :

نواكشوط الشمالية

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