منوعات

تراند اليوم : لوائح كونكور 2020 .. موريباك نتائج كونكور 2020 في موريتانيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

 نشرت وزارة التهذيب الوطني ممثلة في إدارة الامتحانات والمسابقات اليوم لوائح كونكور 2020 النتائج النهائية لمسابقة دخول السنة الأولى من الإعدادية المعروف لدى الناس تحت اسم "كونكور" للسنة الدراسية 2020.

وقد اعتبر ناجحا كل متسابق حصل على 90 نقطة من 200.

 

وفيما يلي النتائج حسب الولايات.. ويمكن الاطلاع عليها بالنقر على اسم الولاية المعنية :

نواكشوط الشمالية

اقرأ أيضاً

 

نواكشوط الغربية

 

نواكشوط الجنوبية

 

الحوض الشرقي

 

الحوض الغربي

 

لعصابة

 

كوركول

 

Advertisements

لبراكنه

 

ترارزه

 

آدرار

 

داخلت نواذيبو

 

تكانت

 

كيدي ماغا

 

تيرس الزمور

 

انشيري

 

الولايات الداخلية

 

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا