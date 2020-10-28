دولة إسلامية تخصص مبلغًا ماليًا لكل مولود اسمه "محمد"

خصص الصندوق العام الإقليمي في الشيشان مبلغًا ماليًا لكل مولود حديث يطلق عليه اسم محمد تيمنًا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، في ذكرى المولد النبوي.

وقال وزير الإعلام والصحافة أحمد دوداييف، إن "الحدث الخيري جاء ليتزامن مع المولد النبوي الشريف، حيث ستحصل كل عائلة ترزق بمولود في الفترة بين 28 و29 أكتوبر، وتطلق اسم النبي أو اسم أحد أفراد آل البيت والصحابة، على 100 ألف روبل مكافأ".

وأضاف: "يقام هذا الحدث سنويا في الشيشان... في العام الماضي تلقى المواليد مدفوعات بسيطة". وفق موقع روسيا اليوم

يشار إلى أن ملايين المسلمين حول العالم يحتفلون في كرى المولد النوي الشريف تزامنًا مع نشر صحف فرنسية رسومات مسيئة للرسول، وحملة مضادة تهاجم الحكومة الفرنسية.