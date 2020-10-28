هل قابلا شبحًا؟.. شاهد شرطيين يهربان من مقبرة ليلًا

كشف فيديو مرعب عن اللحظة التي خرج فيها شرطيان هربًا من مقبرة يقومان بحراستها في مدينة ديترويت‏ الأمريكية، نتيجة صدور صوت مفاجىء، مما أصابهما بالخوف الشديد.

وكانا الشرطيان في دورية حراسة في ‏ولاية ميتشيغان الأمريكية، إذ أظهر الفيديو لحظة هروبهما، وتبدو مقبرة بمدينة ديترويت فارغة لأسباب غير معروفة، وقد أمسك كل شرطي بمشعل إضاءة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، إذ فجأة تقطع الصمت المطبق صرخة مدوية وممتدة في جوف المقبرة المظلمة، ويظهر الشرطيين وهما يهربان وقد أصابهما الذعر الشديد. حسب موقع "نيوز بياند ديترويت"

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ويظهر تأثير المعتقدات الشعبية عن الأشباح في لحظات الخوف الشديد عند الإنسان.