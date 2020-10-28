تراند اليوم : شقيق "لورانس العرب": أرجو من الجميع مسامحة أخي

الرياض-الخليج 365:

ناشد عبدالعزيز العصيمي، أخو عبدالله العصيمي الذي يُلقب نفسه بـ "لورانس العرب"، الجميع مسامحة أخيه والصفح عنه، قبيل موسم الخيرات شهر الرحمة شهر رمضان.

اقرأ أيضاً

وقال "العصيمي" في اتصال مع "سبق" السعودية: "أناشد الجميع الصفح عن أخي رحمة الله عليه إن صدرت منه أي إساءة، فكلنا خطاؤون.. وأن يخطئ الرجل بلسانه خير من يديه".

وكان "لورانس العرب" البالغ من العمر ٣٥ عاماً قد توفي إثر نوبة قلبية مفاجئة يوم أمس وهو على فراشه بمنزلهم بالرياض.

Advertisements

وأديت الصلاة على الفقيد عصر أمس ولم يستطع ذووه فتح هاتفه الخاص لإرسال رسائل لإعلان وفاته.

وقد برز "لورانس" عبر غرف البالتوك قبل سنوات وعُرف بنقده الساخر لبعض المظاهر الاجتماعية قبل أن يكشف عن اسمه الحقيقي وشخصيته عبر لقاء مع mbc قبل نحو ستة أعوام.