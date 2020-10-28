تراند اليوم : كيف تحمي بشرتك من موجة الحر التي تضرب فلسطين ؟

غزة-الخليج 365:

بدأت موجة الحر تضرب الأراضي الفلسطينية وتستمر عدة أيام حيث يكون الجو اليوم السبت، حاراً وجافاً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو، شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

"الخليج 365" تقدِّم لك نصائح قيمة حتى تحمي بشرتك وبشرة عائلتك خلال هذه الفترة من أشعة الشمس الضارة، ومن هذه النصائح:

• تجنبو التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان عندما تكون الأشعة فوق البنفسجية في أعلى مستوياتها وهي الفترة ما بين 9 صباحاً و3 ظهراً.

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• ارتدو قبعة ونظارات شمسية عند الخروج لحماية منطقة محيط العينين.

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• قوموا بارتداء الملابس القطنية كاملة الأكمام؛ حتى لا تتسبب الشمس في إحراق ذراعيك.

• استخدموا كريم الوقاية من أشعة الشمس مع عامل حماية لا يقل عن SPF 50 كحد أدنى.

• أعيدو وضع الكريم كل ساعتين وتذكري أن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تنعكس عن الأسطح مثل الماء و الرمل والأسمنت، لذلك يجب استخدام واقي من أشعة الشمس حتى عند تواجدك في الظل.

• احذرو من تأثير أشعة الشمس على حب الشباب حيث أنه سيظهر أكثر من قبل، لذا فإن كنت تعانين من حب الشباب قومي باستخدام واقي الشمس المناسب للبشرة المصابة بحب الشباب.

• تجنبو تعريض أطفالك إلى أشعة الشمس المباشرة، وضعو قطعة قماش على عربة الطفل لحجب أشعة الشمس إذا تطلب الأمر.

• وإذا شعرتم باحتراق شعركم وبهتان لونه جرَّاء أشعة الشمس قومو باستخدام مزيج الزيوت الأربعة كحمام زيت لإعادة الحيوية والنضارة إليه، وكل ما عليك فعله هو خلط ملعقة من زيت الحبة السوداء مع ملعقتين من زيت الجزر وملعقة من زيت الخروع وملعقة من زيت اللوز المر، وضعي المزيج على شعرك لمدة ساعتين ثم قومي بغسله.