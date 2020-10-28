تراند اليوم : بالفيديو.. امرأتان شبه عاريتين من "FEMEN" توقفان مؤتمرا إسلاميا في ضواحي باريس

باريس-الخليج 365:

تظاهرت ناشطات حركة "فيمن" عاريات الصدور أمس السبت خلال محاضرة للخبير في الشؤون الإسلامية طارق رمضان أثناء التجمع الإسلامي السنوي في "لو بورجيه" قرب باريس، بحسب الناشطات.

ويظهر شريط فيديو امرأة ترتدي عباءة تقترب من رمضان الذي كان يتحدث في إطار نقاش موضوعه "هل الإسلام السياسي موجود؟" لمناسبة اللقاء السنوي الـ33 لمسلمي فرنسا، ولدى اقترابها من رمضان، خلعت المرأة عباءتها وأظهرت صدرها العاري، وانضمت إليها 3 نساء أخريات عاريات الصدور، ورددن عبارة "الله ليس رجلا سياسيا!"، قبل أن يخرجهن الطاقم الأمني من المكان.

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وفي بيان، قالت المنظمة المدافعة عن حقوق النساء إنها "ترفض حضور دعاة أصوليين إلى تجمعات بهدف تسييس المسلمين في فرنسا برعاية الإخوان المسلمين".

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وقالت إينا شيفشنكو المتحدثة باسم "فيمن" في باريس لفرانس برس": "هدفنا التصدي للطموحات السياسية للإسلام".

وتظاهرت ناشطتان من الحركة في سبتمبر/أيلول خلال معرض مخصص للمرأة المسلمة في بانتواز، في منطقة باريس.

من جهته، قلل رمضان من أهمية ما حصل قبل أن يشارك في مناقشات أخرى. ورمضان هو حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين المصري حسن البنا، ويتهم بانه يعتمد خطابا مزدوجا ويروج للإسلام السياسي بشكل ضمني، غير أن رمضان الراغب في الحصول على الجنسية الفرنسية يشدد على تمسكه بـ"قيم الجمهورية".

يذكر أن لقاء "لو بورجيه"، الذي ينظمه سنويا اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، هو التجمع السنوي الإسلامي الأكبر في أوروبا ويشارك فيه نحو 50 ألف شخص.