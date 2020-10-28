تراند اليوم : تغريدة للعريفي تسببت في طلاق سعودية من زوجها

الرياض ـ مشرق نيوز

تسببت تغريدة للداعية السعودي محمد العريفي في طلاق داعية لزوجته، وذلك بعد أن قامت الزوجة بعمل رتويت لإحدى تغريدات العريفي

وبحسب موقع “وطن” فقد قام الداعية السعودي بسؤال زوجته “يا حنان ليش تسوين رتويت للعريفي”، فقالت زوجته بأن التغريدة “أعجبتني التغريدة”، مما دعاه الى القول “قلت لك الف مرة لا تسوين ريتويت لأي رجال، لكن للاسف ما تفهمين .. انت طالق”.

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وعلى الفور قام رواد تويتر بتدشين هاشتاق بعنوان#داعية_يطلق_زوجته_بتويتر, حيث تم تداوله بشكل واسع في موقع التدوينات وقاموا رواد موقع التواصل الاجتماعي بنشر صور من محادثة الداعية السعودية مع زوجته حنان.

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين معارضين وموافقين، بينما شكك البعض في صحة صورة التغريدة المتداولة.

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